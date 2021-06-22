Vali Karadeniz, Afet Farkındalık Eğitimi Çadırını Gezdi

Vali Yaşar Karadeniz, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı etkinlikleri kapsamında; toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla Cumhuriyet Meydanında Manisa AFAD tarafından kurulan eğitim çadırında...

Vali Yaşar Karadeniz, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı etkinlikleri kapsamında; toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla Cumhuriyet Meydanında Manisa AFAD tarafından kurulan eğitim çadırında incelemelerde bulundu.

AFAD İl Müdürü Güray Karakaya'dan eğitim çadırında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi alan Vali Karadeniz, çadırda görevli AFAD personeli ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile de sohbet ederek, toplumda afet farkındalığı oluşturmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar sebebiyle teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre