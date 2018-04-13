Vali Kamçı Şehit Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın Mevlidine Katıldı

Vali Süleyman Kamçı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan ve memleketi Erzurum'da 16 Mart 2018 tarihinde ebediyete uğurlanan Piyade Teğmen Muhammet Kır için okutulan mevlide katıldı.

Mevlid programına Vali Süleyman Kamçı'nın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğg. Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın annesi ve kardeşleriyle görüşen Vali Süleyman Kamçı, şehit ailelerinin yanında olduklarını bir kez daha ifade ederek, aileye başsağlığı diledi.

Mevlit programında şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından dualar edildi. - KAYSERİ