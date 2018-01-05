Vali Kamçı'dan Boydak Holding'e Ziyaret

Vali Süleyman Kamçı, Boydak Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve CEO'su olarak göreve atanan Dr. Alpaslan Baki Ertekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Vali Kamçı, göreve yeni atanan Dr. Alpaslan Baki Ertekin'e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.



CEO Dr. Alpaslan Baki Ertekin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapacakları çalışmalar hakkında Vali Kamçı'ya bilgi verdi.



Vali Kamçı ve CEO Dr. Alpaslan Baki Ertekin bir süre baş başa sohbet ettikten sonra Vali Kamçı Boydak Holding'ten ayrıldı. - KAYSERİ