Vali Kalkancı: "Yüreklerimiz Bu Memleket İçin Atıyor"

Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından "Hızır Lokması" etkinliği düzenlendi.

Yeni Mahalle Cemevi'nde "Hızır Orucu"nun son günü olması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte lokma dağıtıldı ve dua edildi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliği önemine değindi.

Vatandaşların Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için askerlik şubelerine koştuğunu dile getiren Kalkancı, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız evinde bulunan hırkayı, kaşkolu veya bir lokmayı oradaki askerlerimizle paylaşmak istiyor. Ben sizlere bu konuda ne kadar şükranlarımı sunsam azdır. Yüreklerimiz bu memleket içi atıyor. Kalbimiz bu vatan için, bu milletin birlik ve beraberliği için çarpıyor. Allah bu birlikteliğimizi daim etsin. Allah bize, birlikte güzel, barış içinde, mutlu, huzurlu günlerde yaşamayı nasip etsin. Hiç kimse savaşı istemiyor ama söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. Gerekirse hepimiz tek vücut, tek yürek halinde bu vatanı savunmak ve bu devlete sahip çıkmak için 80 milyon birlikte hazırız."

Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi ise "Hızır, huzurun bütün dünyada can bulmasıdır. Hızır, birlik, bütünlük ve dayanışmadır." ifadelerini kullandı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.