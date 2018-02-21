Vali Kalkancı ve Başkan Kutlu Mehmetçiğe Destek İçin Kilis'e Gitti

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın Şubat ayı Yönetim Kurulu Toplantısına katılmak üzere Gaziantep'e giden Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, toplantıdan sonra Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'yla birlikte Mehmetçiğe destek amacıyla Kilis'e gitti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Operasyonuna destek veren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'yla birlikte Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya Adıyamanlıların destek ve dualarını iletti. Ziyarette bir açıklamada bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Kutlu, "Ülkemizin güvenliği için yaklaşık bir aydır sürdürülen Zeytin Dalı Operasyonu'na sonuna kadar destek veriyoruz. Ülkemizin güvenliğini tehdit etmek amacıyla sınırımızda oluşturulmaya çalışılan tehlikeyi bertaraf etmek en doğal ve meşru hakkımızdır. Bu anlamda Zeytin Dalı Operasyonu'ndan en çok etkilenen illerimizden bir tanesi olan Kilis'i ziyaret ederek hem halkımızın, hem de askerlerimizin yanında olduğumuz göstermek istedik. Bu anlamda ziyaret ettiğimiz Kilis Valimiz Mehmet Tekinarslan ile Kilis Belediye Başkanımız Hasan Kara'ya, Adıyamanlı hemşerilerimizin destek ve dualarını ilettik. Tarihte ülkemize düşmanlık edenler nasıl hep pişman olmuşlarsa, bu operasyon sununda da yine düşmanlarımızı pişman edeceğiz Allah'ın izniyle" dedi.

Ziyaret sonunda Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yla birlikte kent merkezini ziyaret ederek Kilis halkıyla sohbet etti. - ADIYAMAN