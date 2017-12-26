Vali Kalkancı Ortadoks Süryanilerin Noel'ini Kutladı

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, kentteki Süryani vatandaşların Noel Bayramını kutladı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kalkancı, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile birlikte Hristiyanlarca Hazreti İsa'nın doğum günü sayılan Noel Bayramı dolayısıyla Adıyaman ve Çevre İlleri Süryani Ortodoks Kilisesini ziyaret ederek, Süryani vatandaşların Noel Bayramını kutladı.



Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesine gelişinde Kalkancı ve beraberindeki heyeti Süryani Bölge Metropoliti Mor Griğoryos Melki Ürek karşıladı.





Noel Bayramı dolayısıyla ziyaretten duyduğu

memnuniyeti dile getiren Ürek, Vali Kalkancı ve beraberindeki heyete

kiliseye ait bölümleri gezdirerek, Mor Petrus ve Mor Pavlus kilisesinin tarihçesi ve yapılan

restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.





1883 yılında kurulan kilisenin 134 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olduğunu belirten Metropolit





Melki Ürek, kilisenin Adıyaman ve çevresindeki 150 aileye hitap ettiğini belirtti.





Adıyaman'ın tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptığını dile getiren Vali Kalkancı, Adıyaman'ın tüm renkleriyle herkesin bir arada, kardeşçe ve huzur

içerisinde yaşadığı bir medeniyet ve barış kenti olduğunu söyledi.



Süryani

vatandaşlara farklı dil ve inanç noktasında asla ayrım yapmadıklarını dile getiren Kalkancı, şunları kaydetti:



"Onları şehrimizin bir

mozaiği ve zenginliği olarak görüyoruz. Bu hoşgörü ortamını bozmak isteyenlere de hiçbir

zaman fırsat vermeyeceğiz. Metropolitimizin şahsında tüm Süryani vatandaşlarımızın Noel

Bayramını ve yaklaşan yeni yılını kutluyorum. Bu bayramın birlik, beraberlik, kardeşlik ve

dünya barışına vesile olmasını diliyorum."