Vali Kalkancı, Bayram Öncesi Sürücüleri Uyardı

ADIYAMAN (AA) – Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper, trafik uygulamasına katılarak bayram öncesi yola çıkan vatandaşları uyardı.

Vali Kalkancı ve İl Emniyet Müdürü Alper, Kahta-Adıyaman karayolu üzerindeki uygulama noktasındaki trafik polisleri ve jandarma ekiplerini ziyaret edip ardından uygulamaya katılarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarının en aza indirilebilmesi amacıyla düzenlenen uygulamaya katılan Kalkancı, sürücülere seyir halinde cep telefonu kullanmaması ve emniyet kemerinin takılması gerektiğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper ise aşırı hıza karşı kentin birçok yerinde radar çalışması yapıldığını ve denetimlerin bayram tatili süresi boyunca aralıksız yapılacağını söyledi.