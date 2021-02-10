Vali Kaldırım ve SATSO Başkanı Altuğ'dan inceleme

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Arifiye ilçesinde bulunan ve şehrin ilk organize sanayi bölgesi olan 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Arifiye ilçesinde bulunan ve şehrin ilk organize sanayi bölgesi olan 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Ziyarette 1. OSB Müdürlük Binası'nda gerçekleştirilen sunumla OSB'nin tarihi, altyapısı, dış ticaret potansiyeli gibi konular hakkında bilgiler edinilmesinin ardından OSB içerisinde faaliyet yürüten firmalar incelendi.

1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ile yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Vali Kaldırım, dünyada artık ülkelerin değil şehirlerin rekabet eder hale geldiğini söyledi.

Sakarya'nın çok daha iyi yerlere ulaşmasının önünde hiçbir engel olmadığını ifade eden Kaldırım, "Özellikle üretim anlamında içerisinde barındığı yerel ve ulusal firmalar bu şehrin bir üretim şehri olmasında en büyük emeğe sahiplerdir. Şehrimizdeki organize sanayi bölgeleri düzenli sanayileşmenin sağlayacağı verimi, üretim hacminin üzerindeki etkisini bizlere gösteriyor. Ziyaret ettiğimiz firmalarımız, alanında dünya ile rekabet ederek üretimde Sakarya isminin kalitesini yükseltmeye devam ediyorlar. Üretim tesisleri, endüstrinin tüm teknolojik imkanlarını barındırıyor. Bizler de Sakarya'nın üretimdeki marka değerinin yükselmesi adına yatırımları her zaman desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Akgün Altuğ da ilde 7 adeti aktif olarak çalışan projesi tamamlanmış 9 adet OSB'nin olduğunu vurguladı.

Bunun yanında proje çalışmaları devam eden ve sanayi anlamında ses getirecek, şehre yatırımları ciddi oranda artıracak yeni OSB çalışmalarının da devam ettiğini belirten Altuğ, şöyle konuştu:

"1. Organize Sanayi Bölgemiz şehrimizin düzenli sanayileşme anlamında attığı ilk adımdır ve son 2 yıldır da genişleme projesi ile daha da fazla potansiyele ulaşmıştır. Bugün baktığımızda birbirinden değerli yerli ve yabancı yatırımcının üretim yaptığı, ülkemiz ve şehrimiz ekonomisine, istihdamına ciddi katkı sağladıkları bir bölge konumundadır. Bugün ziyaret ettiğimiz firmalarımız ile OSB içerisindeki tüm firmalarımız kendilerini sürekli geliştiriyor, teknolojiye ayak uyduruyor ve her geçen gün istihdama daha da fazla katkı sağlıyorlar. 1. OSB'miz şehrimizin planlı sanayileşme trendine örnek olan, kendisini sürekli geliştiren ve yatırım çeken bir bölgemizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı