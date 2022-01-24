Vali Kaldırım uyardı: "İstanbul istikameti araç geçişine izin verilmeyecek" - Haberler
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Vali Kaldırım uyardı: "İstanbul istikameti araç geçişine izin verilmeyecek"

Vali Kaldırım uyardı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında herhangi bir olumsuzluk oluşmaması adına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İstanbul istikameti araç geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini sosyal medyasından duyurdu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında herhangi bir olumsuzluk oluşmaması adına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İstanbul istikameti araç geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini sosyal medyasından duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrasında İstanbul'da da kar etkisini göstermeye başladı. Bu doğrultuda şiddetini arttırarak devam eden kar yağışı sonrasında herhangi bir olumsuzluk oluşmaması adına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından İstanbul istikametine olan araç geçişlerine izin verilmeyeceğini duyurdu. Vali Kaldırım sosyal medya paylaşımda, "İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle güvenli trafik sağlanana kadar ilimiz İstanbul istikametine araç geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir. İstanbul istikametine doğru yola çıkılmaması önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.

(Orkun Kaya/İHA)

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