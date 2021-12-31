Vali Kaldırım, Söğütlü'de incelemelerde bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Söğütlü ilçesinde yer alan organize sanayi bölgesi, tarım arazisi ve Harmantepe Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

3. OSB Sanayici İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Güneşten çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kaldırım, daha sonra İlçe Kaymakamı Cevat Gün, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, OSB müdürleri ve yönetim kurulu üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

İlçede aroma bitkilerinin ekildiği arazileri de gezen Kaldırım, Harmantepe Kalesi'nde yeni başlatılan restorasyon çalışmaları hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar'dan bilgi aldı.

Kaldırım, AA muhabirine, OSB'lerde güzel çalışmaların yapıldığını ve genişlemelerin devam ettiğini aktararak, buralara yatırım yapmak isteyen iş insanlarının yüksek düzeyde olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

İstenilen düzeyde seyreden yatırımların kentin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacağına değinen Kaldırım, çalışmaların bitirilmesinin ardından kalenin de il ve ilçe turizmine hizmet edeceğini kaydetti.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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