Vali Kaldırım, Milli Elektrikli Tren Seti'ni ve belediye projelerini inceledi Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte devam eden projeleri yerinde inceledi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte devam eden projeleri yerinde inceledi.

Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) fabrikasında incelemelerde bulunan Vali Kaldırım'ı TÜVASAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Kocaarslan karşıladı.

Demiryolu sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek üretimler gerçekleştirilen TÜVASAŞ bünyesindeki Demiryolu Araçları Alüminyum Gövde Üretim Fabrikasını gezen Kaldırım, Milli Elektrikli Tren Seti hakkında bilgi aldı.

Türkiye için gurur kaynağı olan üretimlerin Sakarya'da gerçekleştirilmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade eden Vali Kaldırım, Kocaarslan'ın nezdinde tüm fabrika çalışanlarını tebrik etti.

Belediye projelerini inceledi

Vali Kaldırım daha sonra Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Süt54, Bal54 ve Et54 satış ofislerini ziyaret etti.

Bal54 ve Süt54 sebillerinden vatandaşlara ikramlarda bulunan Kaldırım, onlarla bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerde Vali Kaldırım'a eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Vali Kaldırım'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA