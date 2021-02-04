Vali Kaldırım, Maden Deresi projesini yerinde inceledi
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Vali Kaldırım, Maden Deresi projesini yerinde inceledi

04.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:00
Vali Kaldırım, Maden Deresi projesini yerinde inceledi

Kocaali ilçesini ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, 5 milyon liraya mal olacak Maden Deresi proje sahasında incelemelerde bulundu.

Kocaali ilçesini ziyaret eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, 5 milyon liraya mal olacak Maden Deresi proje sahasında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, programında, babası vefat eden Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar'a taziye ziyareti gerçekleştiren Vali Kaldırım, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı, daha sonra ilçe merkezindeki esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Vatandaşlarla selamlaşarak taleplerini dinledikten sonra Kocaali Belediyesi Sevimli Dostlar Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine geçen Vali Kaldırım, merkezdeki hayvanlarla yakından ilgilendi.

Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin ve ilgili yetkililer ile Maden Deresi'ne geçen Vali Kaldırım, bu alanın turizme kazandırılması yönünde başlatılan destinasyon çalışmaları kapsamındaki proje sahasını gezdi.

Vali Kaldırım, Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali Kaymakamlığı, Kocaali Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliğiyle hayata geçirilecek "Maden Deresi Ekoturizm, Oryantiring Parkuru Hazırlanması ve Eski Maden Tünelinin Güvenli Hale Getirilerek Turizme Kazandırılması Projesi"nde ilk etap çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Vali Kaldırım, 2019'da "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillenen ve şehrin önemli turistik noktalarından birisi olan Maden Deresi'nin turizme kazandırılması için önemli bir projeye imza atacaklarını anlatarak, içerisinde oryantiring, yürüyüş yolları, kamping, karavan alanları, rafting ile macera parkı ve doğal etkinliklerinin yer alacağını aktardı.

Eski maden bölgesinde bulunan tünellerin içerisinin ve etrafının güvenli bir şekilde düzenleneceğini, ziyaretçilerin maden tünelinden güvenli bir şekilde gözlem yapabileceği terasların oluşturulacağını bildiren Vali Kaldırım, ayrıca ziyaretçilere destinasyonun tarihi, lokasyonu, yeme-içme mekanları gibi konularda bilgi verilmesi ve bu konumlara sanal ortamda tur, yönlendirme, navigasyon hizmeti verecek mobil aplikasyon hizmeti de sunulacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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