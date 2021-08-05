Vali Kaldırım Kocaali'de incelemelerde bulundu
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Vali Kaldırım Kocaali'de incelemelerde bulundu

Vali Kaldırım Kocaali'de incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kocaali ilçesinde geçen ay meydana gelen selden etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kocaali ilçesinde geçen ay meydana gelen selden etkilenen mahalleleri ziyaret etti.

Yetkililerle selden etkilenen mahallelerdeki esnafı ziyaret eden Vali Kaldırım, bölgede incelemelerde bulundu, mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini dinledi.

Demiraçma Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet eden Kaldırım, selin etkili olduğu Alandere Mahallesi sakinlerinin de taleplerini dinledi, sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

Kaldırım, ziyaretleri kapsamında Kocaali Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen "Bugünün Çocukları Tarımın Geleceği" proje alanını gezdi, gençlerle organik ürünleri topladı.

Daha sonra içerisinde iskele, otantik pazar, kafeterya, sergi, parkur, gözlem kulesi gibi özel alanların bulunacağı proje kapsamında Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alan Acarlar Longozu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kaldırım, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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