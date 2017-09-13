Vali Kaldırım ile Jandarma Bölge Komutanı Çolak Bir Araya Geldi

Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'la bir araya geldi.



Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Tuğgeneral Çolak'a, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkçıoğlu ve İnsansız Hava Aracı (İHA) Elazığ Birlik Komutanı Albay Kubilay Özdemir eşlik etti.



Elazığ Valiliğine gelişinde valilik şeref defterini imzalayan Tuğgeneral Vedat Çolak, daha sonra makamda Vali Çetin Oktay Kaldırım ile bir süre görüştü. - ELAZIĞ