Vali Kaldırım Harput Kalesini Ziyaret Etti

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Harput Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.



Vali Kaldırım, kaleyi ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Kaldırım, burada yaptığı açıklamada, kentin tanıtımında en önemli unsurun Harput olduğunu söyledi.



Harput'un tarihi yerleşim birimi olduğunu vurgulayan Kaldırım, "Son çalımlarda bulunan bir kitabenin 4 bin yıllık bir tarihi olduğunu gösteriyor." dedi



Harput'un her türlü turizm açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Kaldırım, şunları kaydetti:



"Harput hem dinler açısından hem medeniyet açısından çok önemli bir yer, edebiyat kültür ve musiki açısından önemli bir yer. Dolayısı ile bu markayı iyi değerlendirmemiz lazım. Güzel çalışmalar yapılıyor. Bir yandan kazı çalışmaları bir yandan restorasyon çalışmaları yapılıyor. Restorasyon bittikten sonra ziyaretçiye açılacak."