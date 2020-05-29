Vali Kaldırım," Elazığ'da hastanelerde 10 vakamız var"
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Vali Kaldırım," Elazığ'da hastanelerde 10 vakamız var"

- Vali Kaldırım," Elazığ'da hastanelerde 10 vakamız var" Vali Çetin Oktay Kaldırım: " Elazığ hem depremi, hem salgını yaşadı,ikisininde üstesinden geldi Vatandaşları toplu ve kapalı alanlardan uzak durması için uyaran Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentin hem depremi hemde salgını...

29.05.2020 21:22 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:28

- Vali Kaldırım," Elazığ'da hastanelerde 10 vakamız var"

Vali Çetin Oktay Kaldırım:

" Elazığ hem depremi, hem salgını yaşadı,ikisininde üstesinden geldi

ELAZIĞ - Vatandaşları toplu ve kapalı alanlardan uzak durması için uyaran Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentin hem depremi hemde salgını yaşadığını ve üstesinden geldiğini vurgulayarak, şuanda hastanelerde 10 vakanın olduğunu açıkladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs (Covid-19) kapsamında bir çok tedbir alınarak, başarılı bir çalışma gerçekleştirildi. Kentte şuana kadar salgın nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, toplamda salgına yakalananlardan 69'u hastanelerde tedaviye alındı. Cuma namazı sonrasında açıklamada bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, şuanda hastanede serviste tedavi gören sayısının 10 olduğunu açıkladrı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran itibariyle bir çok tedbirin kaldırılacağını duyurduğunu anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım," Vatandaşlarımız maske takmaları sosyal mesafeleri korumaları yine bireysel teması en aza indirgemelidir. Toplu kapalı alanlardan uzak durmalılar. Şimdiye kadar hastanelerimizde 59 vatandaşımızı tabucu ettik. Şuan da hastanelerde hasta olarak yatan 10 vakamız var. Toplamda 69 vakayla Elazığ olarak çok başarılı bir şekilde kapatmış olduk. Bunda tüm çalışanlarımızın emeği var"dedi.

Elazığ hem depremi, hem salgını yaşadı,ikisininde üstesinden geldi

Birlik ve beraberlik içinde vatandaşlarla bu başarının sağlandığına değinen Vali Kaldırım," Süreç artık vatandaşın sorumluluğuna geçiyor. Yeni süreçte vatandaşımız tedbirlere mesafeye hijyene azami dikkat ederse dinimizin emri de zaten budur. Bir ibadet şuuruyla yerine getirirse salgının Elazığ'da veya Türkiye de daha fazla yayılmadan diğer kardeşlerimizde zarar vermeden atlatmış oluruz. Başkasının sağlığını korumak çok önemlidir. Tedbirsizlik ve kurallara uymadan dolayı herhangi bir bulaştırma sağladığımızda Allah korusun onun ölümüne neden olabiliriz. Buda adeta bir cinayet gibi olur. Buna çok dikkat edelim. Elazığ vatanını milletini bayrağını seven ve dinen maneviyatına bağlı bir şehirdir. Devlet ne demişse din ne demişse harfiyen yerine getirmiştir. Bu tedbirlere riayet edeceklerini biliyorum.Bugün çok mutlu oldum. Elazığ, hem deprem hemde salgını yaşadı. Vatandaşımızın gayretiyle devletimizin iradesiyle ikisini de üstesinden gelmiştir. Vatandaşımız hiçbir şekilde mağdur edilmemiştir. Rabbim bir daha böyle afetler göstermesin"ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım,' Elazığ'da hastanelerde 10 vakamız var'

Kaynak: İHA

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