Vali Kaldırım'dan Kadir Gecesi ve Anneler Günü mesajları
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Vali Kaldırım'dan Kadir Gecesi ve Anneler Günü mesajları

Vali Kaldırım'dan Kadir Gecesi ve Anneler Günü mesajları
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaklaşan Kadir Gecesi ve 9 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaklaşan Kadir Gecesi ve 9 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Kaldırım, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu önemli gecede yüce kitabımızın manevi derinliğinde arınma ve bağışlanma fırsatını iyi değerlendirmeli, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olabilmek, feyz ve bereketinden nasiplenebilmek için gayret sarf etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'in sadece Müslüman aleminin değil, tüm insanlığın kurtuluş ve selametine vesile kılındığını vurgulayan Vali Kaldırım, şunları kaydetti:

"Son iki yıldır bütün dünyada baş gösteren ve ülkemizde de etkisini devam ettiren bir pandemi süreci yaşamaktayız. Ülkemizde olduğu gibi il olarak da salgınla yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Her ne kadar şu an tam kapanma süreci yaşıyor olsak da salgını hayatımızdan tamamen çıkarmak ve yine sağlıklı günlere dönebilmek için tüm kural ve tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Bu süreçte vatandaşlarımızın tedbirler konusundaki hassasiyetlerinin, kararlı ve bilinçli tutumunun, hepimizi derinden etkileyen bu sıkıntıyı kısa zamanda bertaraf etmemizde büyük bir etkisi olacağı inancındayız."

Anneler Günü mesajı

Vali Kaldırım, 9 Mayıs Anneler Günü mesajında, dünya üzerindeki tüm toplumların temelini oluşturanın aile, ailenin temel yapı taşının ise anne olduğuna dikkati çekti.

Sevgi, şefkat, sabır ve fedakarlıkla sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir sorumluluk üstlenen annelerin, hayatımıza yön vererek bizlere her zaman yol gösterici olduğunu dile getiren Vali Kaldırım, "Yeryüzünde merhametin ve şefkatin yegane kaynağı olan annelik, yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülmeyen, dünyadaki en yüce duygulardan birisidir. Yani anne demek dünyadaki tüm güzellik ve değerlerin temerküz ederek tek kelimeyle ifade edilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Kaldırım, annelerin, hayatımız boyunca rehberimiz, eğiticimiz ve adeta bizlere yol gösteren kutup yıldızımız olduğunu ifade ederek, tam kapanma sürecinde bu anlamlı günde annelerimiz ve sevdiklerimizle bir araya gelemesek de onlara sımsıkı sarılacağımız günlerin de yakın olduğuna inandıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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