Vali Kaldırım'dan esnaf ziyareti
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Vali Kaldırım'dan esnaf ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sakarya Valiliği görevine atanan Çetin Oktay Kaldırım, esnafı ziyaret etti.

Vali Kaldırım'dan esnaf ziyareti
22.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:40

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sakarya Valiliği görevine atanan Çetin Oktay Kaldırım, esnafı ziyaret etti.

Adapazarı ilçesindeki Tarihi Uzun Çarşı'yı ziyaret eden Vali Kaldırım, esnafa hayırlı işler diledi.

Vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Kaldırım, yeni görevi dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Vali Kaldırım, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremi yaşadıkları Elazığ'dan Sakarya'ya atandığını anımsattı.

Sakarya'da güzel hizmetler yapabilmeyi dileyen Kaldırım, kentin coğrafi konum olarak çok hareketli bir yerde bulunduğunu kaydetti.

Kentin yeni tip koronavirüsle ciddi bir şekilde mücadele ettiğini dile getiren Kaldırım, "Sağlık teşkilatımıza, giden valimize, yerel yönetimlerimize, bu işle mücadele eden herkese, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son günlerde vaka sayıları diğer illere göre düşmüş durumda, yani iyi gidiyor ama vatandaşlarımıza 1 Haziran'dan itibaren daha fazla sorumluluk düşüyor, daha tedbirli, toplu mekanlardan, toplu buluşmalardan, toplu yemeklerden, taziyelerden ve benzeri toplanmalardan uzak durmaları, mesafeyi korumaları ve hijyeni sağlamaları lazım." diye konuştu.

Vali Kaldırım, çok güzel bir ile geldiğini, kentin tarım, turizm ve sanayi potansiyelinin olduğunu, iş dünyasıyla el ele vereceklerini dile getirerek, Sakarya'yı global ölçekte marka şehirlerden birisi haline getireceklerini kaydetti.

Vali Kaldırım, Sakarya'ya yatırım sözü aldıklarını belirterek, "Detayları yatırımcı gelince kendisi açıklamak istiyor. Sözü aldık, yatırım konusunda süreçleri de başlattık. Bizim için bir istihdam sağlayan da bin istihdam sağlayan da kıymetlidir, yatırım kıymetlidir, önüne kırmızı halı sereriz, bütün işlemlerini kolaylaştırırız. İnşallah şehrimizi o açıdan da doğru yatırımcılarla da el birliğiyle buluştururuz." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım daha sonra makamında vali yardımcıları, kaymakamlar ile İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ile basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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