Vali Kaldırım'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından devletin, demokrasinin, milli birlik ve beraberliğin, anayasal düzenin ve özgürlüklerin hedef alındığı 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin dördüncü yılında, milletçe tek yürek olup eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onur ve gururunu hep birlikte bir kez daha idrak ettiklerini belirtti.

Türk milletinin yeniden dirilişinin ve adeta şahlanışının destanı olan 15 Temmuz'un, tankın, topun, uçağın, modern silahların millet iradesinin karşısında bir şey ifade etmediğini aktaran Kaldırım, milletin tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi topyekun vatan ve bayrak aşkıyla dolu sineleriyle, yeri geldiğinde bir kez daha kahramanlık destanı yazarak vatanını ne pahasına olursa olsun koruyacağını ve bu uğurda gözünü kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini gösterdiğini bildirdi.

Kaldırım, Aziz milletin, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın ederek FETÖ/PDY terör örgütünün hain girişimini kahraman güvenlik güçleriyle birlikte bertaraf etmeye azmettiğini ve kahraman halkın bu hain şer odaklarına karşı iman dolu sineleriyle adeta çelikten bir set oluşturarak ülkenin birlik ve beraberliğine, milletin istiklaline kast edenlere geçit vermediğini ifade etti.

O gece tüm yurtta olduğu gibi Sakarya'da de milli iradeye darbe yapmak isteyen ve Valiliğe işgal girişiminde bulunan asker kılığına girmiş teröristlerin hain kalkışmasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşu ve çağrısıyla meydanlara akın eden kahraman Sakarya halkı tarafından büyük azim ve ferasetle bastırıldığını belirten Çetin Oktay Kaldırım, "Malazgirt Savaşı, Çanakkale Savaşı, İstiklal Savaşı, Dumlupınar Savaşı, Sakarya Savaşı ve İstanbul'un Fethi'nde olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de şanlı bir destan yazılmış, milli iradeye kasteden hainler emellerine ulaşamamış ve bu aziz millet yeni bir demokrasi zaferine imza atmıştır. Kahraman Türk milleti, daha güçlü bir Türkiye şiarıyla medeniyetinden ve mazisinden aldığı cesaret, özgüven ve güç ile müreffeh ve dünyanın sayılı devletlerinden birisi olma hedefine emin adımlarla ilerlemektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA