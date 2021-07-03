Vali Kaldırım: "Çok şükür yaralanma ve can kaybı durumu yok"
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Vali Kaldırım: "Çok şükür yaralanma ve can kaybı durumu yok"

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sakarya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Yollarda biriken su, sürücüler ve yayalara zor anlar yaşattı.

Kocaali ilçesinde de sağanak dolayısıyla Alandere ve Demiraçma mahallelerinde dereler taştı, bazı tarım arazileri su altında kaldı. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evleri de su bastı.

Su baskınları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Büyükşehir ve Kocaali belediyeleri ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su baskını olan yerlerde çalışma başlattı.

"4 öğrenci ve 5 öğretmeni tahliye ettik"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AA muhabirine, Kocaali ilçesinde yoğun yağış olduğunu söyledi.

Alandere ve Demiraçma mahallelerinin yağıştan yoğun şekilde etkilendiğini belirten Vali Kaldırım, "Alandere'de rehabilitasyon merkezinde öğrencilerimiz mahsur kaldı, botlarımız geldi. 4 öğrenci ve 5 öğretmenimizi tahliye ettik." dedi.

Kaldırım, AFAD, UMKE, belediye, itfaiye ve jandarma ekipleriyle gönüllülerin sahada olduğunu dile getirerek, "Çok şükür yaralanma ve can kaybı durumu yok." diye konuştu.

Mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Vali Kaldırım, "Acil olarak tahliye işlemlerini gerçekleştiriyoruz. İnşallah yağış devam etmez. Yarın da ekiplerimiz gelip hasar tespiti yapacaklar. Kocaali ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım: 'Çok şükür yaralanma ve can kaybı durumu yok'
Vali Kaldırım: 'Çok şükür yaralanma ve can kaybı durumu yok'
Vali Kaldırım: 'Çok şükür yaralanma ve can kaybı durumu yok'
Vali Kaldırım: 'Çok şükür yaralanma ve can kaybı durumu yok'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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Vali Kaldırım: "Çok şükür yaralanma ve can kaybı durumu yok" - Haberler
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