Vali Kaldırım, çocuklarla kar topu oynadı
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Vali Kaldırım, çocuklarla kar topu oynadı

18.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:52
Vali Kaldırım, çocuklarla kar topu oynadı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, çocuklarla kar topu oynadı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, çocuklarla kar topu oynadı.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Kaldırım, Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Kaldırım, yağışın ardından Alemdar ile Esentepe Mahallesi Kırcaali mevkiindeki küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını kontrol etti.

Bahçelerinde kartopu oynayan çocuklarla sohbet eden Kaldırım ve Alemdar, çocukların kartopu keyfine eşlik etti.

Başkan Alemdar'dan karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Kaldırım, yoğun ve etkili çalışmaları için tüm personele teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

Vali Kaldırıma ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Alemdar, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele ekiplerinin 7/24 sahada çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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