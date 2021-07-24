Vali Kaldırım Bayram Sonrası Sürücülere ve Vatandaşlarımıza Önemli Uyarılarda Bulundu
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Vali Kaldırım Bayram Sonrası Sürücülere ve Vatandaşlarımıza Önemli Uyarılarda Bulundu

Vali Kaldırım Bayram Sonrası Sürücülere ve Vatandaşlarımıza Önemli Uyarılarda Bulundu
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9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte ulaşım yollarında dönüşe geçen sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunan Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, ülke ve il genelinde artışa geçen vaka sayılarının azaltılabilmesi için de vatandaşlarımıza aşı olmaları çağrısında...

9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte ulaşım yollarında dönüşe geçen sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunan Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, ülke ve il genelinde artışa geçen vaka sayılarının azaltılabilmesi için de vatandaşlarımıza aşı olmaları çağrısında bulunarak salgına karşı alınan tedbirlere ve kurallara uyulması gerektiğine işaret etti.

"İl Genelinde Gerekli Tedbirler Alındı"

Yurdun bir çok yerinde olduğu gibi önemli metropol şehirleri birbirine bağlayan Sakarya'da da, hem TEM Otoyolunda hem de D-100 Karayolunda Kurban Bayramı tatili dönüşü vesilesiyle yoğunluklar yaşanabildiğini ifade eden Vali Kaldırım, vatandaşlarımızın sağ-salim ve rahat bir şekilde evlerine dönebilmesi için trafik ekiplerinin yoğun bir mesai yaptığını, denetimleri artırdıklarını ve il hudutları içerisinde de gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyardı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası ulaşımda dönüşlerin erken başladığını ve halen devam ettiğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, tatil bitene kadar önemli akslarda ekiplerin vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için gece-gündüz görev yapmaya devam edeceğini söyledi.

"Aşılanmaya Davet Etti"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı aşı yaptırmayan vatandaşlarımızı da bir an önce aşı olmaya davet eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, salgından kurtulmamızın ve özlediğimiz günlere geri dönebilmemizin tek yolunun aşılama olduğunu, bunun için Sakarya'da aşı noktalarını artırdıklarını ve mobil ekiplerle her yerde aşı yaptıklarını belirterek, sosyal mesafe-maske ve temizlik gibi tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanmasının ileride yaşanabilecek olumsuzlukları şimdiden önleyebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Habermetre

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