Vali Kaldırım, 537 milyonluk yatırımın ilk açıklamasını yaptı
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Vali Kaldırım, 537 milyonluk yatırımın ilk açıklamasını yaptı

Sakarya'ya sosyal medya hesabından 537 milyon lira yatırım sözüyle gelen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, konuyla alakalı ilk açıklamasını yaptı.

Vali Kaldırım, 537 milyonluk yatırımın ilk açıklamasını yaptı
22.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:10

Sakarya'ya sosyal medya hesabından 537 milyon lira yatırım sözüyle gelen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, konuyla alakalı ilk açıklamasını yaptı. Vali Kaldırım, "Yatırım sözünü aldık. Yatırım konusunda süreçleri de başlattık" dedi.

Sakarya'da yeni görevine başlayan ve sabah saatlerinde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ü ziyaret eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, daha sonrasında Adapazarı ilçesinde bulunan Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti. Ziyaret esnasında esnaflarla konuşan Vali Kaldırım, yeni görev yerinde esnaflar ve vatandaşlarla sürekli beraber olacağına değindi. Projeci ve sonuç odaklı çalıştığına söyleyen Vali Kaldırım, Sakarya'ya gelmeden sosyal medya hesabından duyurduğu 537 milyon liralık yatırımında sözünü aldığını ve yatırım sürecindeki çalışmaları da başlattığını vurguladı.

Sakarya'nın güzelliklerinden bahseden Vali Kaldırım, tarım, turizm ve sanayi potansiyelinin yüksek olduğunu yatırımlar ve projeler ile daha da güçleneceğini belirtti. Korona virüs ile ilgili Sakarya'daki durum hakkında bilgi veren Kaldırım, çevre illere göre vak'a sayılarının az olduğu ilde normalleşme süreci sonrasında vatandaşların sorumluluklarının arttığını ve denetimlerin sıklaşacağını ifade etti.

Planladığı projeler ile ilgili konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Güzellikleri gördük, gezdik. Allah mahcup etmesin. Güzel bir ilden geldik, deprem süreci yaşadığımız ve 3 yıl görev yaptığımız. Ekrem başkan ile beraber 6 buçuk 7 yıl çalıştık. Doğu Karadeniz'de Ekrem başkan projeci bir başkandır tabi bizde öyleyiz. Doğu Karadeniz'de önemli projeler yaptık gıda sektörü turizm sektöründe güzel işler başardık. Sadece şu örneği verebilirim ben Doğu Karadeniz'e gittiğimde Trabzon'un yatak kapasitesi 5 bindi. 2016'da ayrıldım yatak kapasitesi 70 bindi. Turizm açısından katkısını söylemek açısından bu örneği verdim. Güzel işler yaptık Allah burada da güzel işler yapmayı nasip eder. Sahalarda oluruz esnafımızı ziyaret ediyoruz. Şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babasını ziyaret ettik ve duasını aldık. Allah mahcup etmez inşallah güzel Sakarya'mıza tarımda, turizmde, sanayide güzel hizmetler yapmaya nasip eder inşallah. Sakarya coğrafi konum olarak çok hareketli bir yerde Kocaeli, İstanbul ve Bursa'ya yakın bir yer. Ticarette de çok hareketli bir yer ona rağmen çok ciddi bir şekilde mücadele ediyor ben rakamlara baktım" dedi.

Korona virüs kapsamında vatandaşları uyaran Vali Kaldırım, "Çevre illere göre konumuna göre sağlık teşkilatımıza giden valimize yerel yönetimlerimize bu işle mücadele eden herkese vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son günlerde vak'a sayıları diğer illere göre düşmüş durumda yani iyi gidiyor ama vatandaşlarımız yasaklar akabinde 1 Haziran sonrasında daha fazla sorumluluk düşüyor. Toplu mekanlardan, toplu buluşmalardan, toplu yemeklerden, taziyelerden ve benzeri toplanmalardan uzak durmaları mesafeyi korumaları ve hijyeni sağlamaları lazım" diye konuştu.

Proje ve sonuç odaklı olduğunu belirten Vali Kaldırım, "Çok güzel bir ile geldim. İnsanlar güzel, şehir güzel potansiyeli çok yüksek tarım, turizm, sanayi inşallah yeni nesil alanlara da odaklanıp şehrimizi global ölçekte malumunuz vurguluyorum. Dünya'da şehirler yarışıyor, şehirler rakebeti var şehirler ön plana çıkıyor. Akıllı yönetilen, ortak akılla yönetilen özellikle yeni nesil bilişim, teknolojik, yazılım bu alanları yakalamış hizmetler sektöründe, sanayide, endüstri 4.0 benzeri alanları iyi yakalamış, inovasyon, Ar-Ge, tasarıma önem veren şehirler artık ön plana çıkıyor. Dünya'da önemli şehirlerde kendilerini böyle konumlandırıyor, burada çok güzel bir ekip var, şehrin aktörleri ve vatandaşlarımızla ile birlikte el birliği yapacağız inşallah. Hem şehrin vizyonunu oluşturma hem global ölçekte markalaştırma noktasında hem de bir cazibe noktası merkezi haline getirilmesinde inşallah güzel çalışmalara imza atarız. Ben proje ve sonuç odaklı çalışmayı severim, iş dünyasıyla el ele vereceğiz. Burası iş dünyası açısından verimli bir yer. İnşallah şehrimizi global ölçekte marka şehirlerden birisi haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

Sosyal medya hesabından yatırım sözü veren Vali Çetin Oktay Kaldırım, yatırım süreçlerini başlattığını söyleyerek, "Yatırımcı gelince kendisini açıklamak istiyor ama yatırım sözünü aldık. Yatırım konusunda süreçleri de başlattık. Yeni yabancı yatırımcılarda getirme gayretinde olacağız. Bizim için bir istihdam sağlayan da bin istihdam sağlayanda kıymetlidir, yatırım kıymetlidir. Yatırım yapanların önüne kırmızı halı sereriz, bütün işlemlerini kolaylaştırırız. İnşallah şehrimize o açıdan da doğru yatırımcıyla yani şehri kirleten değil de önünü açan yeni nesil alanlarda yatırımcılarla buluştururuz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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