Vali Kaban'dan Oda Başkanlıklarına Ziyaret

Malatya Valisi Ali Kaban, kentte faaliyet gösteren bazı oda başkanlıklarını ziyaret etti.



İlk olarak Berberler ve Kuaförler Odası'nı ziyaret eden Vali Kaban, oda başkanı Ramazan Toptaş'tan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Kaban, ziyarette yaptığı konuşmada, insanları güzelleştirmek için elinden gelen çabayı gösteren bütün berber ve kuaförleri sevgi ve saygıyla selamladığını kaydetti.



Berber ve kuaförlerin çok önemli bir görev ifa ettiğini anlatan Vali Kaban, "Zaten ben değişik ziyaretlerim sırasında, bazen gezmeye çıktığım da çok sayıda odamızın mensubu kardeşlerimizle karşılaştığımız da onları ziyaret ediyorum, selamlaşıyoruz. Tabii ki onların hepsinin bağlı olduğu birimi de ziyaret etmek üzerimize bir borçtur, tekrar hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.



Vali Kaban daha sonra, Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası ile Malatya Veteriner Hekimler Odası ve Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtımı ziyaret etti.