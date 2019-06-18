Vali ismail Ustaoğlu, Araklı'daki selle ilgili son durumu açıkladı : "6 ölü, 4 kayıp"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'nın Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selle ilgili yaptığı açıklamada "Şuana kadar edindiğimiz bilgiye göre 6 ölü, 4 kaybımız var" dedi. Çamlıktepe mahallesine yaya olarak da ulaşamayan Vali ismail Ustaoğlu, bölgeden ayrılarak Araklı ilçe merkezine geldi. İlk olarak Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Ustaoğlu, burada basın mensuplarına selde kayıp olan ve hayatını kaybedenlerle ilgili bilgiler verdi. Ustaoğlu, "Tüm milletimize geçmiş olsun diliyorum. Maalesef böyle bir afet yaşadık. Saat 14.00 civarında bizim Araklı ilçemizin Çamlıtepe mahallesinde meydana gelen yoğun yağmurdan dolayı bir sel felaketi meydana geldi. Burada ilk etapta olay yerine ulaşan arkadaşlarımızın yaptıkları tespitlerde şuan bir taraftan tahliyeler yapılırken, bir taraftan da kaybolan vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Şuan bizim tahmini olarak cesedine ulaştığımız 6 tane vatandaşımız var. Tahmini de 4 tane ulaşamadığımız vatandaşımız var. Herkes kendince bir şey söylüyor ben muhtarla da beraberdim. Bizim orada birebir bir yaptığımız tespitlerde 4 civarında kaybımız var" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA