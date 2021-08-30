Vali Işıktan Taziye Ziyaretleri
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Vali Işıktan Taziye Ziyaretleri

Vali Işıktan Taziye Ziyaretleri
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Kılbasan köyünde elektrik akımına kapılarak vefat eden Cesur Argın isimli genç ve Konya'da geçirdiği trafik kazasında vefat eden sözleşmeli er Talha Andaş'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Kılbasan köyünde elektrik akımına kapılarak vefat eden Cesur Argın isimli genç ve Konya'da geçirdiği trafik kazasında vefat eden sözleşmeli er Talha Andaş'ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. İlimize bağlı Kılbasan köyünde mevsimlik işçi olarak çalışan ailesi ile birlikte kalan ve elektrik akımına kapılarak vefat eden gencin çadırlar bölgesinde ikamet eden ailesini ziyaret eden Vali Işık, bir süre sohbet ettiği aileden yaşanan acı olayla ilgili bilgiler aldı. Acılarına ortak olduğu aileye sabırlar dileyen Vali Işık, vefat eden genç kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor, sevdiklerine ve ailesine sabırlar diliyorum dedi. Vali Işık, taziye ziyaretleri kapsamında daha sonra Konya Hava Üs Komutanlığında Uzman Çavuş olarak görev yaparken geçirdiği elim trafik kazası onucu hayatını kaybeden sözleşmeli er Talha Andaş'ın ilimize bağlı Çoğlu köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti. Bir süre sohbet ettiği aileden yaşanan olayla ilgili bilgiler alan Vali Işık, baş sağlığı dileklerinde bulunduğu aileye sabırlar dilerken kazada hayatını kaybeden Talha Andaş'a ise Allah'tan rahmet diledi. Yakınlarını kaybetmenin hüznünü yaşayan aileler ise kendilerini bu zor günlerinde yalnız bırakmayarak acılarına ortak olan Vali Mehmet Alpaslan Işık'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

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