Vali Işık "Telafide Ben de Varım" Programına Katıldı
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Vali Işık "Telafide Ben de Varım" Programına Katıldı

Vali Işık 'Telafide Ben de Varım' Programına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mehmet Alpaslan Işık, öğrencilerin; bilimsel, sosyal, kültürel, fiziksel ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla Vali Ali Akan ilkokulunda düzenlenen ve 'Telafide Ben de Varım" programı kapsamında okulda bulunan ilkokul öğrencilerinin etkinliklerine ortak oldu.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, öğrencilerin; bilimsel, sosyal, kültürel, fiziksel ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla Vali Ali Akan ilkokulunda düzenlenen ve 'Telafide Ben de Varım" programı kapsamında okulda bulunan ilkokul öğrencilerinin etkinliklerine ortak oldu. 13 Temmuz 2021 Salı günü gerçekleştirilen okul ziyaretinde alkışlarla karşılayan öğrencilerin bir süre sevincine ortak olan Vali Işık, telafi eğitiminde yaptıkları etkinlikleri yerinde takip etti. Minik öğrencilerin slalom yarışını ilgiyle takip ederek heyecanlarına ve mutluluklarına ortak olan Vali Işık programın devamında okul öğrencileriyle birlikte çiçek ekim etkinliğine katıldı. Minik ellerin çiçeklerini toprakla buluşturmasına eşlik eden Vali Işık daha sonra minik bir öğrenciyle de satranç müsabakası yaptı. Devam eden programda öğrenciler, yaptıkları rüzgar ölçeri anlatmalarının ardından Vali Işık öğrencileri tebrik ederek alkışladı ve "Telafide Bende Varım" programı kapsamında okulda bulunan tüm öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte toplu fotoğraf çekilmesinin ardından vedalaşarak okuldan ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığının paydaşlığında gerçekleştirilen ve birçok farklı etkinliğin yer aldığı "Telafide Bende Varım" programı ile 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimde fırsat adaletini sağlamak, okullar arasındaki başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak, Covid-19 salgını sürecinde gerçekleştirilen seyreltilmiş, uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz tatili döneminde çocukların fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Habermetre

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