Vali Işık Tarlada Üreticilerle Hasat Yaptı

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Kazımkarabekir ilçesini ziyaret ederek hasat yapan üreticilerle bir araya geldi.

Kazımkarabekir ilçesini ziyaret eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, Kaymakamlık ziyaretinin ardından pekmez kaynatan vatandaşlarla bir araya gelerek burada bir süre pekmezin yapılış sürecini izledi. Vatandaşların davetini kırmayarak bir süre pekmez kaynatma işlemine de katılan Vali Işık, üzümlerin pekmez olma sürecini dinlediği vatandaşlara bereketli olması temennisinde bulunarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

İlçe ziyaretleri sırasında daha sonra fasulye hasadının yapıldığı bölgede üretimi yapılan fasulyenin hasat sürecini bir süre yerinde takip ederek yetkililerden ürün hakkında bilgiler alan Vali Işık, daha sonra aynı bölgede yer alan elma bahçesini ziyaret ederek alanda bir süre incelemelerde bulundu. Ziyaret ve incelemeleri sırasında bahçede elma toplayan işçilerle bir süre sohbet ederek ilimiz ekonomisine önemli bir katma değer sağlayan elma üretimi hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Işık, bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulunduğu ziyarette, işçilerle birlikte bir süre elma toplayarak hasat işlemine katıldı. Ziyaretin sonunda elma üreticilerine hayırlı ve bereketli bol kazançlar temennisinde bulunan Vali Işık, Karaman'ın elma yetiştiriciliğinde ülke genelinde çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek elmanın ilimiz ve ülke ekonomisi için en önemli tarımsal ürün konumunda olduğunu ifade etti.

15 Eylül 2021 Çarşamba günü Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın gerçekleştirdiği ziyaretlere Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş ve İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun katıldı. Karaman Valiliği/ BASIN

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