Vali Işık'tan Jandarma Komutanı Çetinkaya'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Düzce Jandarma Komutanlığından Karaman İl Jandarma Komutanlığına atanarak ilimizdeki görevine başlayan İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Mustafa Çetinkaya'yı ziyaret etti.

16 Eylül 2021 Perşembe günü gerçekleşen ziyarette İl Jandarma Komutanlığı Şeref Defterini imzalayan Vali Işık, bir süre sohbet ettiği İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya'yı yeni görevine atanmasından dolayı tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve çalışmalarında başarılar diledi.

İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık'a ziyareti nedeniyle teşekkür etti. Karaman Valiliği/ BASIN

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