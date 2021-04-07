Vali Işık'tan İl Genel Meclisi Başkanı Çayır'a hayırlı olsun ziyareti
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Vali Işık'tan İl Genel Meclisi Başkanı Çayır'a hayırlı olsun ziyareti

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Vali Işık'tan İl Genel Meclisi Başkanı Çayır'a hayırlı olsun ziyareti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Eyüp Çayır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Eyüp Çayır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İl Genel Meclisi binasında gerçekleşen ziyarette Vali Işık, yapılan seçimin ardından İl Genel Meclisi Başkanlığı görevine getirilen Çayır ve meclis üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Çayır da hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Vali Işık'a ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

Ziyarette İl Genel Meclisi eski başkanı Adem Kapar ve meclis üyeleri de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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