Vali Işık'tan Futbol Takımına Sürpriz Ziyaret

Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilimizi 3. Lig birinci grupta temsil eden Karaman Belediyespor'un antrenmanlarını yaptığı tesisleri ziyaret ederek futbolcu ve yöneticilerle bir araya geldi.

Antrenmanlarını sürdürdüğü tesislerde futbolcularla bir süre sohbet eden Vali Işık, baklava ikramında bulunduğu Karaman Belediyespor'lu oyunculara ligde verdikleri mücadelelerinde başarılar dileyerek ilimizi temsil eden ve şampiyonluk parolasıyla yola çıkan futbol takımımızı üst liglerde görmeyi arzuladıklarını söyledi.

Hafta sonunda karşılaşacakları zorlu Nevşehir Belediyespor müsabakası hazırlıklarını sürdüren oyuncular da gerçekleşen bu sürpriz ziyaret nedeniyle Vali Işık'a teşekkür ederek hafta sonu oynanacak müsabakaya Vali Işık'ı davet ettiler.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve Karaman Belediyesporlu yöneticilerle birlikte yarınki maç öncesinde takımın gerçekleştirdiği son antrenmanlarını bir süre takip eden Vali Işık ziyaretin sonunda futbolculara yarınki zorlu müsabakalarında başarılar diledi. Karaman Valiliği/ BASIN

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