Vali Işık'tan Futbol Takımına Sürpriz Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Işık'tan Futbol Takımına Sürpriz Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Işık'tan Futbol Takımına Sürpriz Ziyaret

Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilimizi 3. Lig birinci grupta temsil eden Karaman Belediyespor'un antrenmanlarını yaptığı tesisleri ziyaret ederek futbolcu ve yöneticilerle bir araya geldi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilimizi 3. Lig birinci grupta temsil eden Karaman Belediyespor'un antrenmanlarını yaptığı tesisleri ziyaret ederek futbolcu ve yöneticilerle bir araya geldi.

Antrenmanlarını sürdürdüğü tesislerde futbolcularla bir süre sohbet eden Vali Işık, baklava ikramında bulunduğu Karaman Belediyespor'lu oyunculara ligde verdikleri mücadelelerinde başarılar dileyerek ilimizi temsil eden ve şampiyonluk parolasıyla yola çıkan futbol takımımızı üst liglerde görmeyi arzuladıklarını söyledi.

Hafta sonunda karşılaşacakları zorlu Nevşehir Belediyespor müsabakası hazırlıklarını sürdüren oyuncular da gerçekleşen bu sürpriz ziyaret nedeniyle Vali Işık'a teşekkür ederek hafta sonu oynanacak müsabakaya Vali Işık'ı davet ettiler.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve Karaman Belediyesporlu yöneticilerle birlikte yarınki maç öncesinde takımın gerçekleştirdiği son antrenmanlarını bir süre takip eden Vali Işık ziyaretin sonunda futbolculara yarınki zorlu müsabakalarında başarılar diledi. Karaman Valiliği/ BASIN

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Sezai Temelli Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Gülben Ergen Cansu Dere Amelia Hamlin Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Cristiano Mesut Özil Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Murat Kurum Abdullah Avcı Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Işık'tan Futbol Takımına Sürpriz Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 21:05:16. #1.17#