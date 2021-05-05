Vali Işık, spor yatırımlarını yerinde inceledi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Organize Sanayi Bölgesindeki Sentetik Futbol Sahası ile birlikte Dereköy mevkisi üzerinde yapım çalışmaları süren Fikret Ünlü Atış Poligonu ve tesis binasında incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Organize Sanayi Bölgesindeki Sentetik Futbol Sahası ile birlikte Dereköy mevkisi üzerinde yapım çalışmaları süren Fikret Ünlü Atış Poligonu ve tesis binasında incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'in de katıldığı ziyaret ve incelemeler sırasında Vali Işık, yapım çalışmaları süren tesisler hakkında İl Müdürü Bebek ve ilgililerden bilgi aldı.

Vali Işık, ziyaret ve incelemelerinin sonunda özellikle gençlerin daha modern tesislerde spor yapmalarına imkan sağlayacak olan ve yıl sonu itibariyle hizmet vermesi hedeflenen yatırımların kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin