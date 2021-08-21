Vali Işık Seranat Seramik'in Açılışına Katıldı
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Vali Işık Seranat Seramik'in Açılışına Katıldı

Vali Işık Seranat Seramik'in Açılışına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde hizmet verecek olan Serenat Seramik Mağazasının açılışına katıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde hizmet verecek olan Serenat Seramik Mağazasının açılışına katıldı. Serenat Seramik Mağazası, 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilen bir programla kesilen kurdele ve dualarla açılışı yapıldı. Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman halkına hizmet etmek için iş hayatına atılan genç girişimcileri cesaretlerinden dolayı tebrik ederek, hayırlı bol ve bereketli kazançlar diledi. Mağazayı gezerek sunulan ürünleri inceleyen Vali Işık, iş yeri sahipleri İnşaat Mühendisleri M. Fatih Yurtbaş ve Mehmet Ali Çağlayan ile Mimar Musa Büyükyarma'ya hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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