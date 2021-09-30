Vali Işık Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar Ortaokulunda Düzenlenen Programa Katıldı

Vali Mehmet Alpaslan Işık ve hanımefendi Munise Işık, Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar Ortaokulunda düzenlenen programa katılarak okula kazandırılan şehitlik köşesi, kütüphane, zeka oyunları ve yazılım ve tasarım atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Okul Müdürü Ayhan İncedal'ın okulun tanıtımı ve açılışı yapılacak bölümlerle ilgili yaptığı açılış konuşmasının ardından Şehidimizin annesi Gülten Dündar'ın konuşmasıyla devam etti. Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar'ın fotoğraflarıyla derlenen video gösterimi, şiirlerin okunması ve ardından Kur-an tilaveti ile İl Müftüsü tarafından yapılan ve katılımcıların eşlik ettiği Şehitlerimiz adına yapılan dualar ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam eden programda, okula yardımlarda bulunan hayırseverlere Vali Işık ve protokol üyeleri tarafından plaket ve hediye takdimi gerçekleştirildi. Daha sonra okulda Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar Şehitlik köşesinin, kütüphanenin, zeka oyunları salonunun ve yazılım ve tasarım atölyesinin açılışını yapan Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi hanımefendi Munise Işık, bu bölümleri inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı ve katkıda bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. Okul bahçesinde Şehitlerin ruhu için verilen ikram esnasında Mevlid-i Şerif için Konya Polis Özel Harekattan gelen Şehidin silah arkadaşlarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, ardından öğrencilerin ve katılımcıların masalarını gezerek bir süre sohbetlerde bulunduktan sonra okuldan ayrıldı. Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar Ortaokulunda düzenlenen programa, Vali Mehmet Alpaslan Işık ve eşi hanımefendi Munise Işık, Belediye Başkan Vekili Bekir Küçüktürk, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı.

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