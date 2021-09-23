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Vali Işık Öğrenci Yurtlarında İncelemelerde Bulundu

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Vali Işık Öğrenci Yurtlarında İncelemelerde Bulundu

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Covid-19 salgını nedeniyle öğrencilerinden uzak kalan üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde eğitimlerini sürdürecek olan öğrenciler, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kalacakları yurtlara yerleşmeye başladılar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hatuniye Kız Öğrenci Yurdu ve Piri Reis Erkek Öğrenci yurtlarını ziyaret ederek yurtların çalışma odası, yemekhane ve salon gibi farklı bölümlerinde incelemelerde bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık, yurtta kalacak öğrenci sayısı ve kurum tarafından öğrencilere yönelik verilecek hizmetler hakkında İl Müdürü Ali Osman Bebek'ten bilgiler aldı. Öğrenci yurtlarına gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemeleri öncesinde yurt binası önünde çocuklarını bekleyen aileler ve öğrencilerle de bir süre sohbet eden Vali Işık, imkanlar nispetinde üniversitede eğitim gören öğrencileri kalacakları yurtlara yerleştirmeye başladıklarını ifade ederek farklı illerden gelerek çocuklarını yurtlara teslim eden ailelere müsterih olmalarını, eğitim hayatlarını sürdürmek için ilimize gelen öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarının ilgili kurum tarafından karşılanacağını söyledi. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin başladığı 2021 - 2022 yılı eğitim - öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulunarak öğrencilere başarılı bir eğitim- öğretim yılı dileyen Vali Işık, üniversitelerimizin yüzyüze eğitim verecek olması nedeniyle yurt sorunu yaşayabilecek öğrencilerimizin hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini belirterek konuyla ilgili gerekli çalışmaların ilgili kurum tarafından büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

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