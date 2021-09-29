Vali Işık Öğrenci Yurdunda İncelemelerde Bulundu - Haberler
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Vali Işık Öğrenci Yurdunda İncelemelerde Bulundu

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Işık Öğrenci Yurdunda İncelemelerde Bulundu

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtla kurumuna bağlı Karaman Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtla kurumuna bağlı Karaman Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bölgesinde hizmet veren Karaman Kız Öğrenci Yurdu hizmet binasını ziyaret ederek bir süre incelemelerde bulunan Vali Işık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'ten binanın son durumu hakkında bilgiler aldı. Kurum binasındaki incelemeleri sırasında yurtta kalan öğrencilerle de bir süre sohbet eden Vali Işık, sorun ve taleplerini dinlediği öğrencilere eğitim - öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Karaman kız öğrenci yurdundaki incelemelerinin ardından Vali Işık daha sonra ilimizde eğitim-öğretimlerini sürdüren öğrencilerin barınma sorunu yaşamamaları için öğrenci yurduna dönüştürülmesi planlanan il özel idaresine bağlı misafirhaneyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Sağlık İl Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'in eşlik ettiği incelemelerde öğrenci yurduna dönüştürülmesi planlanan bina hakkında bilgiler alan Vali Işık, yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle farklı illerimizden gelen öğrencilerimizin yurt konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ve ailelerimizin emaneti olan öğrencilerimizin en iyi şartlarda ve imkanlar içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri için gereken tedbirleri almaya devam ettiklerini ifade etti. Karaman Valiliği/ BASIN

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