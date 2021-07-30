Vali Işık Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
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Vali Işık Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Işık Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
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Vali Mehmet Alpaslan Işık, Konya - Karaman yolu üzerinde kurulu bulunan Golda Fabrikasına ait çiftlikte meydana gelen yangın mahallinde incelemelerde bulundu.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Konya - Karaman yolu üzerinde kurulu bulunan Golda Fabrikasına ait çiftlikte meydana gelen yangın mahallinde incelemelerde bulundu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde çiftlikte meydana gelen yangın Karaman, Kazımkarabekir ve Konya itfaiyesine ait ekiplerin müdahalesi ve yoğun çalışmaları sonrasında kontrol altına alınırken yangının meydan geldiği çiftlikte incelemelerde bulunan Vali Işık, yangın soğutma çalışmalarının sürdüğü çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmaları bir süre yerinde takip eden Vali Işık, yangında can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek firma yetkililerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın bölgedeki incelemelerine Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ve firma yetkilileri eşlik etti.

Vali Işık Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Vali Işık Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Vali Işık Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Kaynak: Habermetre

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