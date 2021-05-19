Vali Işık, İl Özel İdaresi envanterine katılan araçların teslim törenine katıldı
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Vali Işık, İl Özel İdaresi envanterine katılan araçların teslim törenine katıldı

Vali Işık, İl Özel İdaresi envanterine katılan araçların teslim törenine katıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İller Bankasının hibesiyle ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla İl Özel İdaresine gönderilen araçların teslim törenine katıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İller Bankasının hibesiyle ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının katkılarıyla İl Özel İdaresine gönderilen araçların teslim törenine katıldı.

İl Özel İdaresi bahçesinde gerçekleşen programda beraberindeki heyet ile teslimi yapılan araçları inceleyen ve bilgiler alan Vali Işık, " Bu araçlarımızla artık asfalt kaplama işleri çabuk ve seri olarak yapılacak ve asfalt plent tesisimiz ile köy yollarımıza soğuk asfalta göre çok daha kaliteli ve uzun ömürlü yol hizmeti ve konforlu bir ulaşım sunulacak" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra yapılan örnek asfalt serme çalışmasını ve asfalt plent eleme tesisini inceleyerek bilgiler alan Vali Işık çalışan personellere kolaylıklar diledi.

Programda, il özel idaresi tarafından yapılan bilgilendirmede; İller Bankası hibesiyle köy yollarının asfalt kaplamasını yapmak üzere kombi asfalt satı kaplama aracı alındığını, ayrıca Çevre Şehircilik Bakanlığının katkıları ile 431 adet çöp konteyneri ve çöp kamyonu alınarak köylerinin hizmetine sunulduğu belirtildi.

Ayrıca kombi aracının teknik özelliklerinin ise 9 ton kapasiteli bitüm ve 15 ton kapasiteli mıcırı aynı araç üzerinde taşıdığından asfalt kaplama işlerinin çabuk ve seri yapılacağı ve dar köy yolları ve dağlık engebeli yollarda kaliteli asfalt kaplama işini yapabilen bir araç olduğu ifade edildi.

Araç teslim törenine; Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Evren Çakır, İl Genel Meclis Başkanı Eyüp Çayır ve sorumlu olduğu ilçeleri temsilen il genel meclis üyeleri ve il özel idaresinin ilgili birim personelleri katıldı.

Vali Işık, İl Özel İdaresi envanterine katılan araçların teslim törenine katıldı
Vali Işık, İl Özel İdaresi envanterine katılan araçların teslim törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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