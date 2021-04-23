Vali Işık, çocuklarla video konferans yöntemiyle bir araya geldi
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Vali Işık, çocuklarla video konferans yöntemiyle bir araya geldi

Vali Işık, çocuklarla video konferans yöntemiyle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, çocuklarla video konferans yoluyla bir araya geldi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, çocuklarla video konferans yoluyla bir araya geldi.

Piri Reis İlkokulu Çocuk Kütüphanesinde video konferans yoluyla gerçekleştirilen programda okul ve evlerinden bayram coşkusuna katılan çocukların bayramlarını kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, uzaktan seslenmek zorunda kaldıkları ve bir araya gelemedikleri bu anlamlı günde tüm çocukların bayramlarını tebrik ederken bayramın önümüzdeki yıllarda salgın sürecinin yaşanmadığı daha sağlıklı günlerde daha güzel kutlanabilmesi temennisinde bulundu.

Vali Işık yaptığı konuşmada 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramının dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olduğunu dile getirerek tüm çocukların bayramlarını tebrik etti.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yaşanan salgın nedeniyle bayramı maalesef video konferans yoluyla katılarak kutlamak zorunda kaldıklarını ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklar, gönül isterdi ki sizlere armağan edilen bu bayramı hep birlikte büyük bir coşku içerisinde alanlarda ve meydanlarda sizlerin de katılımıyla hep birlikte kutlayalım. İnşallah en kısa süre içerisinde yüz yüze kutlayacağımız günlerde olacak. Bildiğiniz gibi dünyada çocuk bayramı olan tek ülke bizim ülkemiz. Dünyada hiçbir çocuk böyle bir bayrama sahip değil. Onun için bunun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın Türkiye'mizi daha iyi noktalara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu duygularla hepinizin bayramını tebrik ediyor, inşallah gelecek bayramları yüz yüze yapmayı umuyoruz. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Bayramınız kutlu olsun sevgili çocuklar."

Konuşmaların ardından çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dair şiir ve şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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