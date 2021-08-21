Vali Işık, Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Açılışına Katıldı
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Vali Işık, Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Açılışına Katıldı

Vali Işık, Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Açılışına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mehmet Alpaslan Işık, yurtdışında ve çeşitli illerde hizmet veren Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin 12'nci şubesinin açılış programına katıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, yurtdışında ve çeşitli illerde hizmet veren Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin 12'nci şubesinin açılış programına katıldı.

Abbas Mahallesi Zeytindalı Bulvarında hizmet verecek olan Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin açılışı katılımcılarla birlikte yapılan duaların ardından Vali Mehmet Alpaslan Işık ve beraberindeki heyetin açılış kurdelesini kesmesiyle gerçekleştirildi.

21 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilen açılışın ardından son teknolojik cihazlarla donatılmış olan poliklinik içerisinde incelemelerde bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık, Beyaz Işık Diş Polikliniklerinin kurucusu Tarık Işık, Karaman Şubesi işletmecisi Erdinç Aydın ve Başhekim Hayrullah Ay'dan bilgiler alarak, Karaman'a hayırlı olması dileğinde bulundu.

Alanında uzman hekim kadrosuyla hizmet veren Beyaz Işık Diş Polikliniği'nde İmplantoloji, Ortodonti, Periodontoloji, Endodonti, Pedodonti, Yaprak diş (Lamine), Zirkonyum ve Porselen Kaplama tedavileri uygulanıyor.

Kaynak: Habermetre

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Vali Işık, Beyaz Işık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Açılışına Katıldı - Haberler
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