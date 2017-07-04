Vali Irfan Balkanlıoğlu Görevine Başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Sakarya Valiliğine atanan İrfan Balkanlıoğlu, görevine başladı.



Valilik önünde AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, İl Garnizon Komutanı Albay Sebahattin Kalkan, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, valilik çalışanları ve basın mensupları tarafından karşılanan Vali Balkanlıoğlu ile eşi Esma Balkanlıoğlu'na çiçek takdim edildi.



Balkanlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık üç yıldır Ordu Valiliği görevini yürüttüğünü, Valiler Kararnamesi ile bugün Sakarya'da görevine başladığını söyledi.



Daha önce Afyonkarahisar ve Bingöl'de valilik görevleriyle ülkenin çeşitli yerlerinde 20 yıla yakın kaymakamlık görevi yaptığını anlatan Balkanlıoğlu, şöyle konuştu:



"Tecrübeli bir idareciyiz. Geldiğim Ordu vilayeti Orta Karadeniz'de, burası da Karadeniz özelliklerini taşıyor. Yılda 80-90 bin ton fındık üretimi olduğunu duydum. Burası İstanbul gibi büyük merkezlere çok yakın. Bunun yanı sıra sanayi var. Turizm potansiyeli var. Tarım var. Saha geniş. Sizlerle beraber inşallah güzel işler yapmaya çalışacağız. Buradan da giderken daha önce çalıştığım yerlerde olduğu gibi insanların hayır dualarını almayı hedefliyoruz çünkü kaldığımız ve çalıştığımız süreler, dünyada kalacağımız süreler gibi sınırlı. Bu makamlar da bize baki değil. Çalıştığımız yerlerde faydalı olmak, insanlara her konuda yardımcı olmak arzusundayız. Valiliklerden ve bize bağlı birimlerden isteğimiz budur. Sakarya gibi güzel bir ile atanmaktan ve burada valilik yapmaktan da memnunum."



Balkanlıoğlu, çalıştığı her yerin artılarına ve eksilerine baktığını dile getirerek, vilayette devletin ve hükümetin temsilcileri olduğunu kaydeden Balkanlıoğlu, devletin güler yüzü olmak, vatandaşı kucaklamak, dertlerini dinlemek amacında olduğunu sözlerine ekledi.