Vali İpek'ten Şehit Ailesine Ziyaret

Sinop Valisi Hasan İpek, Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan 35 yaşındaki Astsubay Şenel Ağıl'ın Boyabat ilçesinde yaşayan eşini ve ailesini ziyaret etti.



Vali İpek, burada aileye başsağlığı dileğinde bulunarak, bu topraklarda şehitler sayesinde güvenle yaşadıklarını söyledi.



Türk milletinin vatanı için bayrağı için ölümü düşünmeden her şeyi göze alabileceğini ifade eden İpek, şöyle konuştu:



"Şehidimiz bu kutsal topraklar için, bayrağımız için canını feda etti. Ben şahsım ve devletimizin kurumları şehidimizin eşi,çocukları ve ailesi için elinden gelen her yardımı yapacak, yanında olacaktır. İsteklerinizi bize iletmeniz yeterli olacaktır. Eğer bizler bu topraklarda yaşıyorsak şehitlerimiz sayesinde yaşıyoruz. Bizler hiçbir askerimizin, polisimizin şehit olmasını istemeyiz. Ama Türk milleti, vatanı için bayrağı için ölümü düşünmeden her şeyi göze alarak vatan savunmasını bir namus görevi bilir. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin."



Vali İpek'e, İlçe Kaymakamı Fatih Aksoy ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı da eşlik etti.