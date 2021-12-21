Vali İlhami AKTAŞ, Merhum Kahraman Gazimiz Sedat TÜRKER'in Ailesini Ziyaret Etti

Her fırsatta Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimiz ile bir araya gelen Vali İlhami AKTAŞ, merhum Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Sedat TÜRKER'in ailesini Eceabat ilçesindeki evlerinde ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ, merhum gazimiz Sedat TÜRKER'in eşi Zeynep TÜRKER ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Merhum gazimiz Sedat TÜRKER'in eşi Zeynep TÜRKER'in istek ve arzularını dinleyen Vali İlhami AKTAŞ, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanlarında olduğunu, bir sıkıntıları ve istekleri olması durumunda kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

Ayrıca ziyaretinde Vali İlhami AKTAŞ, Merhum gazimiz Sedat TÜRKER adına gazimizin eşi Zeynep TÜRKER'e Kıbrıs Barış Harekatında yapılan kahramanlığın bir şükran ifadesi olarak madalya takdim etti.

Ziyarette; Eceabat Kaymakamı Mustafa ÇİFTÇİLER ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet MERMER de hazır bulundu.

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