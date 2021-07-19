Vali İlhami AKTAŞ, Kurban Pazarında İncelemelerde Bulundu
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Vali İlhami AKTAŞ, Kurban Pazarında İncelemelerde Bulundu

Vali İlhami AKTAŞ, Kurban Pazarında İncelemelerde Bulundu
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Vali İlhami AKTAŞ, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurulan kurban pazarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali İlhami AKTAŞ, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurulan kurban pazarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kurban pazarını gezerek alanda bir süre incelemelerde bulunan Vali İlhami AKTAŞ, pazar esnafıyla bir süre sohbet ederek pazarın durumu ve satışlar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Müşteri ve alıcı arasındaki kurbanlık pazarlığında temizlik, maske ve mesafe olmak üzere bu üç kuralın kademeli normalleşme sürecinin vazgeçilmez tedbirlerinden olduğunu ve normalleşme süreciyle vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düştüğünü belirten Vali İlhami AKTAŞ, vatandaşlarımızın alınan tedbirlere eksiksiz olarak uymaları noktasında hassasiyet beklediklerini belirtti.

Ziyaret ve incelemeleri sırasında İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ'dan kurban pazarının kurulmasına ve işleyişine dair bilgiler alan Vali İlhami AKTAŞ, kurban pazarı esnafına hayırlı ve bereketli bol kazançlar temennisinde bulunarak, esnafın kurban bayramını tebrik etti.

Kaynak: Habermetre

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