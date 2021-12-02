Vali İlhami AKTAŞ, İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER'i Ziyaret Etti
Vali İlhami AKTAŞ, İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER'e nezaket ziyaretinde bulundu.
İZMİR (Habermetre) - Vali İlhami AKTAŞ, İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER'e nezaket ziyaretinde bulundu.
İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER tarafından karşılanan Vali İlhami AKTAŞ, Valilik şeref defterini imzaladı.
Ziyarette; İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER, Vali İlhami AKTAŞ ile makamında bir süre görüşerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.
İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali İlhami AKTAŞ'a teşekkür etti.
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