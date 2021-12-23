Vali İlhami AKTAŞ'ın Haftalık Okul Ziyaretleri Devam Ediyor

İlimizdeki okulları ziyaret ederek incelemelerde bulunmaya devam eden Vali İlhami AKTAŞ, Güzelyalı İlkokulu, Çınarlı İlkokulu ve Kepez Avukat İbrahim Mutlu Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İncelemeler kapsamında Güzelyalı İlkokulu Müdürü Mehmet ACAR, Çınarlı İlkokulu Müdürü Gülgün ALOĞLU ve Kepez Avukat İbrahim Mutlu Anadolu Lisesi Müdürü Nihat ERTÜRK ile bir süre görüşen Vali İlhami AKTAŞ, okulların fiziki yapısı ve eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayrıca Vali İlhami AKTAŞ, Kepez Avukat İbrahim Mutlu Anadolu Lisesi ziyareti sırasında, oğlu adına yaptırdığı Kepez Avukat İbrahim Mutlu Anadolu Lisesini yaptıran hayırsever Mustafa MUTLU ve oğlu Halil MUTLU ile bir süre görüşüp sohbet ederek hayırları teşekkür etti.

Okullarda incelemelerde bulunan ve bazı sınıfları ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, öğrencilerle yakından ilgilenerek derslerinde başarılar diledi.

Vali İlhami AKTAŞ, okul ziyaretlerinde öğretmenlerle de bir süre sohbet etti ve ihtiyaçlarını sordu.

Yapılan incelemeler ve görüşmelerin ardından Vali İlhami AKTAŞ'ın okul ziyaretleri sona erdi.

Vali İlhami AKTAŞ'a ziyaretleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ eşlik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet