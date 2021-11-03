Vali İlhami AKTAŞ'ın Eceabat İlçesinde Okul Ziyaretleri

Okul ziyaretlerine devam eden Vali İlhami AKTAŞ, Eceabat OPET Tarihe Saygı Ortaokulu, Eceabat Çocuklar Gülsün Diye Elif OSANMAZ Anaokulu, Eceabat Köprülü Hamdibey İlkokulu, Eceabat Mehmet Akif ERSOY Anadolu Lisesi ve Eceabat Kemalpaşa Anaokulunu ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ, ilk olarak Eceabat OPET Tarihe Saygı Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul Müdürü Deniz AYDENİZ tarafından karşılanan Vali İlhami AKTAŞ, okulu gezerek okulun genel ve eğitim durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, koronavirüs ile mücadelede uygulanan tedbirlere uymaları yönünde öğrencilere hatırlatmalarda bulunarak derslerinde başarılar diledi.

Eceabat OPET Tarihe Saygı Ortaokulu öğretmenleriyle de bir süre görüşen Vali İlhami AKTAŞ, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

Ardından Eceabat Çocuklar Gülsün Diye Elif OSANMAZ Anaokuluna geçen Vali İlhami AKTAŞ, Anaokulu Müdürü Abdulcelil BAYHAR ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Anaokulu Müdürü Abdulcelil BAYHAR'dan okulda koronavirüse karşı alınan tedbirler ve öğrencilerin eğitimleri hakkında bilgiler alan Vali İlhami AKTAŞ, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Okulda görevli öğretmenler ile bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinleyen Vali İlhami AKTAŞ, koronavirüs tehlikesine karşı minik öğrencilerin hijyeninden, oyun alanlarının dezenfekte edilmesine, yemekhane düzenine ve sınıfların sık sık havalandırılmasına kadar her konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde hatırlatmalarda bulundu.

Okul ziyaretleri kapsamında Eceabat Köprülü Hamdibey İlkokuluna geçerek ziyarette bulunan Vali İlhami AKTAŞ, sınıfları gezerek yüz yüze eğitim görecekleri koronavirüs sürecinde maske takma, sosyal mesafe ve temizlik konularında alınan tedbirler ile yüz yüze eğitim planlamaları ve eğitim öğretim çalışmaları hakkında Okul Müdürü Hamit YILMAZ'dan bilgiler aldı.

Eceabat Köprülü Hamdibey İlkokulu öğretmenleri ile de bir süre sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, öğretmenlere görevlerinde başarılar diledi.

Eceabat ilçesinde bulunan okul ziyaretlerinde Vali İlhami AKTAŞ, Eceabat Mehmet Akif ERSOY Anadolu Lisesine de ziyarette bulundu.

Okul Müdürü Özlem Feyza TAŞÇI tarafından karşılanan Vali İlhami AKTAŞ, okul hakkında bilgiler aldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, eğitim hayatlarında öğrencilere başarılar diledi.

Öğretmenlerin de taleplerini dinleyen Vali İlhami AKTAŞ, eğitimde niteliği artırmak için hep beraber çalışacaklarını ifade etti.

Okul ziyaretleri kapsamında son olarak Eceabat Kemalpaşa Anaokulunu ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, minik öğrencilerle bir süre sohbet etti, okul müdürü Ömer ARSLAN ve öğretmenlerden eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler alarak Eceabat ilçesinde okul ziyaretleri programını tamamladı.

Eceabat ilçesinde gerçekleşen okul ziyaretlerinde Vali İlhami AKTAŞ'a Eceabat Kaymakamı Mustafa ÇİFTÇİLER ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ eşlik etti.

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