Vali İlhami AKTAŞ, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Ayvacık Geri Gönderme Merkezinde İncelemelerde Bulundu

Vali İlhami AKTAŞ, Ayvacık ilçesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde bulundu.

Yürütülen çalışmalar ve göçle mücadele konusunda yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Vali İlhami AKTAŞ, tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.

Vali İlhami AKTAŞ'ın incelemelerine Ayvacık Kaymakamı İlker EKER ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ eşlik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet