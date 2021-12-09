Vali İlhami AKTAŞ, Hayırsever Vatandaşımız Fennur SÖZEN'i Ziyaret Etti

Vali İlhami AKTAŞ hayırsever vatandaşlarımızı ziyaret programı kapsamında ilimize huzurevi, okul, şefkat yuvası ve dernek kazandırılmasına vesile olan ayrıca kurumlara çeşitli bağışlarda bulunan hayırsever vatandaşımız Fennur SÖZEN'i evinde ziyaret etti.

İlimize 4 derslikli Fennur Sözen Anaokulu, 16 derslikli Küçükkuyu Fennur Sözen Ortaokulu ve 12 derslikli Küçükkuyu Fennur Sözen Lisesi ile Hamiyet Feridun Sözen Çocuk Evleri Sitesi, Hamiyet Feridun Sözen Huzurevi kazandırılmasına vesile olan hayırsever vatandaşımız Fennur SÖZEN ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, ilimize yapmış olduğu katkılardan dolayı Fennur SÖZEN'e teşekkür etti.

Ayrıca Hamiyet Feridun SÖZEN Çocuk Evlerinde kalan çocukları koruma derneğini de kuran hayırsever vatandaşımız Fennur SÖZEN, 2008 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından üstün hizmet ödülü ile onurlandırılmıştır.

Hayırsever vatandaşımız Fennur SÖZEN, Vali İlhami AKTAŞ'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Hayırsever vatandaşımız Fennur SÖZEN'i ziyarette Vali İlhami AKTAŞ'a Ayvacık Kaymakamı İlker EKER, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet MERMER ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Gündüz BAĞCI eşlik etti.

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