Vali İlhami AKTAŞ, Gelibolu - Eceabat Yol Tünel Şantiyesi Ziyaret Etti

Vali İlhami AKTAŞ, Gelibolu - Eceabat yol tünel şantiyesi ziyaret ederek Gelibolu-Eceabat arası bölünmüş yol yapım işi kapsamında yapımı devam eden tüneller hakkında bilgi aldı.

Eceabat Kaymakamı Mustafa ÇİFTÇİLER, Gelibolu - Eceabat arası yol ve tünel şantiyesi şirket yetkilisi Serkan YEŞİLBAŞ, karayolları kontrol şefi Serdar CELEP, şantiye şefi İhsan ERÇEL ve tünel şefi Erdoğan ESKİN'in de bulunduğu ziyarette; proje yetkilileri tarafından Vali İlhami AKTAŞ'a tüneller hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gelibolu-Eceabat arası bölünmüş yol yapım işi kapsamında, yapımı devam eden tüneller tamamlandığında vatandaşlarımıza daha güvenli ve keyifli bir sürüş hizmeti sağlayacaktır.

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